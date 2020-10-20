1 MGF 兌 ANG

XE 貨幣轉換器
MGF
ANG
|1 MGF
|0.0000804862 ANG
|5 MGF
|0.000402431 ANG
|10 MGF
|0.000804862 ANG
|25 MGF
|0.00201216 ANG
|50 MGF
|0.00402431 ANG
|100 MGF
|0.00804862 ANG
|500 MGF
|0.0402431 ANG
|1,000 MGF
|0.0804862 ANG
|5,000 MGF
|0.402431 ANG
|10,000 MGF
|0.804862 ANG
1 MGF = 0 ANG
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.00040264
|0.00041214
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.00038855
|0.00038855
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.00039993
|0.00040348
波動率
|0.58%
|0.48%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 荷蘭盾 匯率是 ANG 兌換 USD 匯率。 Dutch Guilders (also called Florins) 的貨幣代碼為 ANG。 貨幣符號為 ƒ。More 荷蘭盾 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings