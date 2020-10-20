1 LAK 兌 XCD

XE 貨幣轉換器
LAK
XCD
|1 LAK
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|5 LAK
|0.000609285 XCD
|10 LAK
|0.00121857 XCD
|25 LAK
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|50 LAK
|0.00609285 XCD
|100 LAK
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|1,000 LAK
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1 LAK = 0 XCD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.00012586
|0.00012875
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.00012176
|0.00012176
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.00012377
|0.00012560
波動率
|0.49%
|0.50%
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