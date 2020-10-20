1 LAK 兌 SLE

XE 貨幣轉換器
LAK
SLE
|1 LAK
|0.00101642 SLE
|5 LAK
|0.00508212 SLE
|10 LAK
|0.0101642 SLE
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|0.0508212 SLE
|100 LAK
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1 LAK = 0 SLE
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0010473
|0.0010851
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0010147
|0.0010147
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0010312
|0.0010523
波動率
|0.65%
|0.81%
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