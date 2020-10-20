1 LAK 兌 SBD

XE 貨幣轉換器
LAK
SBD
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|10 LAK
|0.00375161 SBD
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|50 LAK
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|100 LAK
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1 LAK = 0 SBD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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|0.00039992
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.00037104
|0.00037104
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.00038122
|0.00038742
波動率
|1.00%
|0.88%
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