1 LAK 兌 NAD

XE 貨幣轉換器
LAK
NAD
|1 LAK
|0.000829534 NAD
|5 LAK
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|10 LAK
|0.00829534 NAD
|25 LAK
|0.0207384 NAD
|50 LAK
|0.0414767 NAD
|100 LAK
|0.0829534 NAD
|500 LAK
|0.414767 NAD
|1,000 LAK
|0.829534 NAD
|5,000 LAK
|4.14767 NAD
|10,000 LAK
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1 LAK = 0 NAD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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|0.00090039
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.00081705
|0.00081705
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.00084234
|0.00086259
波動率
|0.89%
|0.85%
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