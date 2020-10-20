1 LAK 兌 MMK

XE 貨幣轉換器
LAK
MMK
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|0.473778 MMK
|10 LAK
|0.947557 MMK
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|2.36889 MMK
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|4.73778 MMK
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1 LAK = 0 MMK
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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|0.10005
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.094594
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.096129
|0.097559
波動率
|0.49%
|0.51%
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