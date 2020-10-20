1 LAK 兌 MMK

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1

1 寮國基普 =

0.0947557 緬甸元

1 MMK = 10.5535 LAK

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
寮國基普 兌換為 緬甸元 最近更新時間：Jul 4, 2024, 09:53 UTC

將 寮國基普 轉換為 緬甸元

lak
LAK
mmk
MMK
1 LAK0.0947557 MMK
5 LAK0.473778 MMK
10 LAK0.947557 MMK
25 LAK2.36889 MMK
50 LAK4.73778 MMK
100 LAK9.47557 MMK
500 LAK47.3778 MMK
1,000 LAK94.7557 MMK
5,000 LAK473.778 MMK
10,000 LAK947.557 MMK

將 緬甸元 轉換為 寮國基普

mmk
MMK
lak
LAK
1 MMK10.5535 LAK
5 MMK52.7673 LAK
10 MMK105.535 LAK
25 MMK263.836 LAK
50 MMK527.673 LAK
100 MMK1,055.35 LAK
500 MMK5,276.73 LAK
1,000 MMK10,553.5 LAK
5,000 MMK52,767.3 LAK
10,000 MMK105,535 LAK

LAK 兌換 MMK 圖表

1 LAK = 0 MMK

檢視完整圖表

1 寮國基普 兌換為 緬甸元 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
0.0977670.10005
低位
0.0945940.094594
平均
0.0961290.097559
波動率
0.49%0.51%

貨幣資訊

lak

LAK - 寮國基普

我們的貨幣排名顯示最熱門的 寮國基普 匯率是 LAK 兌換 USD 匯率。 Lao Kips 的貨幣代碼為 LAK。 貨幣符號為 ₭。

More 寮國基普 info
mmk

MMK - 緬甸元

我們的貨幣排名顯示最熱門的 緬甸元 匯率是 MMK 兌換 USD 匯率。 Burmese Kyats 的貨幣代碼為 MMK。 貨幣符號為 K。

More 緬甸元 info

熱門 寮國基普 (LAK) 貨幣配對

usd

將 LAK 轉換為 USD

eur

將 LAK 轉換為 EUR

gbp

將 LAK 轉換為 GBP

jpy

將 LAK 轉換為 JPY

cad

將 LAK 轉換為 CAD

aud

將 LAK 轉換為 AUD

chf

將 LAK 轉換為 CHF

cny

將 LAK 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 11300 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings