1 LAK 兌 HRK

XE 貨幣轉換器
LAK
HRK
|1 LAK
|0.000314774 HRK
|5 LAK
|0.00157387 HRK
|10 LAK
|0.00314774 HRK
|25 LAK
|0.00786934 HRK
|50 LAK
|0.0157387 HRK
|100 LAK
|0.0314774 HRK
|500 LAK
|0.157387 HRK
|1,000 LAK
|0.314774 HRK
|5,000 LAK
|1.57387 HRK
|10,000 LAK
|3.14774 HRK
1 LAK = 0 HRK
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.000043206
|0.000044530
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.000041819
|0.000041819
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.000042593
|0.000043188
波動率
|0.53%
|0.57%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 寮國基普 匯率是 LAK 兌換 USD 匯率。 Lao Kips 的貨幣代碼為 LAK。 貨幣符號為 ₭。More 寮國基普 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 克羅地亞庫納 匯率是 HRK 兌換 USD 匯率。 Croatian Kunas 的貨幣代碼為 HRK。 貨幣符號為 kn。More 克羅地亞庫納 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings