1 LAK 兌 GMD

XE 貨幣轉換器
LAK
GMD
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|0.153605 GMD
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|5,000 LAK
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1 LAK = 0 GMD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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|0.0032365
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0031111
|0.0031555
波動率
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