1 LAK 兌 FRF

XE 貨幣轉換器
LAK
FRF
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1 LAK = 0 FRF
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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|0.000044530
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.000041819
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
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|0.000043188
波動率
|0.53%
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