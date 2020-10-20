1 LAK 兌 ETB

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LAK
ETB
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|0.12999 ETB
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1 LAK = 0 ETB
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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|0.0027169
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.0026008
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0026358
|0.0026630
波動率
|0.60%
|0.58%
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