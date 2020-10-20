1 LAK 兌 ERN

XE 貨幣轉換器
LAK
ERN
|1 LAK
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|5 LAK
|0.00338841 ERN
|10 LAK
|0.00677682 ERN
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|100 LAK
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|5,000 LAK
|3.38841 ERN
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|6.77682 ERN
1 LAK = 0 ERN
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.00069867
|0.00071508
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.00067621
|0.00067621
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.00068720
|0.00069740
波動率
|0.49%
|0.50%
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