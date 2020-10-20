1 LAK 兌 CRC

XE 貨幣轉換器
LAK
CRC
|1 LAK
|0.0237474 CRC
|5 LAK
|0.118737 CRC
|10 LAK
|0.237474 CRC
|25 LAK
|0.593686 CRC
|50 LAK
|1.18737 CRC
|100 LAK
|2.37474 CRC
|500 LAK
|11.8737 CRC
|1,000 LAK
|23.7474 CRC
|5,000 LAK
|118.737 CRC
|10,000 LAK
|237.474 CRC
1 LAK = 0 CRC
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.024694
|0.024694
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.023591
|0.023285
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.024046
|0.023896
波動率
|1.03%
|0.80%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 寮國基普 匯率是 LAK 兌換 USD 匯率。 Lao Kips 的貨幣代碼為 LAK。 貨幣符號為 ₭。More 寮國基普 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 哥斯達尼加科朗 匯率是 CRC 兌換 USD 匯率。 Costa Rican Colones 的貨幣代碼為 CRC。 貨幣符號為 ₡。More 哥斯達尼加科朗 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings