1 LAK 兌 BND

XE 貨幣轉換器
LAK
BND
|1 LAK
|0.0000610403 BND
|5 LAK
|0.000305202 BND
|10 LAK
|0.000610403 BND
|25 LAK
|0.00152601 BND
|50 LAK
|0.00305202 BND
|100 LAK
|0.00610403 BND
|500 LAK
|0.0305202 BND
|1,000 LAK
|0.0610403 BND
|5,000 LAK
|0.305202 BND
|10,000 LAK
|0.610403 BND
1 LAK = 0 BND
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.000062864
|0.000064496
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.000061075
|0.000061075
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.000061981
|0.000062938
波動率
|0.47%
|0.52%
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