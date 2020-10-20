1 LAK 兌 BND

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1

1 寮國基普 =

0.000061040323 文萊元

1 BND = 16,382.6 LAK

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
寮國基普 兌換為 文萊元 最近更新時間：Jul 4, 2024, 09:47 UTC

將 寮國基普 轉換為 文萊元

lak
LAK
bnd
BND
1 LAK0.0000610403 BND
5 LAK0.000305202 BND
10 LAK0.000610403 BND
25 LAK0.00152601 BND
50 LAK0.00305202 BND
100 LAK0.00610403 BND
500 LAK0.0305202 BND
1,000 LAK0.0610403 BND
5,000 LAK0.305202 BND
10,000 LAK0.610403 BND

將 文萊元 轉換為 寮國基普

bnd
BND
lak
LAK
1 BND16,382.6 LAK
5 BND81,913.1 LAK
10 BND163,826 LAK
25 BND409,565 LAK
50 BND819,131 LAK
100 BND1,638,260 LAK
500 BND8,191,310 LAK
1,000 BND16,382,600 LAK
5,000 BND81,913,100 LAK
10,000 BND163,826,000 LAK

LAK 兌換 BND 圖表

1 LAK = 0 BND

檢視完整圖表

1 寮國基普 兌換為 文萊元 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
0.0000628640.000064496
低位
0.0000610750.000061075
平均
0.0000619810.000062938
波動率
0.47%0.52%

貨幣資訊

lak

LAK - 寮國基普

我們的貨幣排名顯示最熱門的 寮國基普 匯率是 LAK 兌換 USD 匯率。 Lao Kips 的貨幣代碼為 LAK。 貨幣符號為 ₭。

More 寮國基普 info
bnd

BND - 文萊元

我們的貨幣排名顯示最熱門的 文萊元 匯率是 BND 兌換 USD 匯率。 Bruneian Dollars 的貨幣代碼為 BND。 貨幣符號為 $。

More 文萊元 info

熱門 寮國基普 (LAK) 貨幣配對

usd

將 LAK 轉換為 USD

eur

將 LAK 轉換為 EUR

gbp

將 LAK 轉換為 GBP

jpy

將 LAK 轉換為 JPY

cad

將 LAK 轉換為 CAD

aud

將 LAK 轉換為 AUD

chf

將 LAK 轉換為 CHF

cny

將 LAK 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 11300 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings