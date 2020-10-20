1 LAK 兌 BHD

XE 貨幣轉換器
LAK
BHD
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|10 LAK
|0.000169643 BHD
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1 LAK = 0 BHD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.000017513
|0.000017925
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.000016950
|0.000016950
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.000017226
|0.000017481
波動率
|0.49%
|0.50%
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