1 LAK 兌 BAM

XE 貨幣轉換器
LAK
BAM
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|5 LAK
|0.000408646 BAM
|10 LAK
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|50 LAK
|0.00408646 BAM
|100 LAK
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1 LAK = 0 BAM
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.000084503
|0.000087092
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.000081791
|0.000081791
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.000083305
|0.000084468
波動率
|0.53%
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