1 LAK 兌 BAM

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寮國基普 兌換為 波斯尼亞可兌換馬克 最近更新時間：Jul 4, 2024, 09:46 UTC

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1 LAK0.0000817291 BAM
5 LAK0.000408646 BAM
10 LAK0.000817291 BAM
25 LAK0.00204323 BAM
50 LAK0.00408646 BAM
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BAM
lak
LAK
1 BAM12,235.5 LAK
5 BAM61,177.7 LAK
10 BAM122,355 LAK
25 BAM305,888 LAK
50 BAM611,777 LAK
100 BAM1,223,550 LAK
500 BAM6,117,770 LAK
1,000 BAM12,235,500 LAK
5,000 BAM61,177,700 LAK
10,000 BAM122,355,000 LAK

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1 寮國基普 兌換為 波斯尼亞可兌換馬克 統計資料

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低位
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波動率
0.53%0.57%

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