1 IRR 兌 YER

XE 貨幣轉換器
IRR
YER
|1 IRR
|0.00590082 YER
|5 IRR
|0.0295041 YER
|10 IRR
|0.0590082 YER
|25 IRR
|0.147521 YER
|50 IRR
|0.295041 YER
|100 IRR
|0.590082 YER
|500 IRR
|2.95041 YER
|1,000 IRR
|5.90082 YER
|5,000 IRR
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|10,000 IRR
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1 IRR = 0 YER
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0059577
|0.0059974
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0058852
|0.0058852
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0059303
|0.0059525
波動率
|0.34%
|0.47%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 伊朗里亞爾 匯率是 IRR 兌換 USD 匯率。 Iranian Rials 的貨幣代碼為 IRR。 貨幣符號為 ﷼。More 伊朗里亞爾 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 也門里亞爾 匯率是 YER 兌換 USD 匯率。 Yemeni Rials 的貨幣代碼為 YER。 貨幣符號為 ﷼。More 也門里亞爾 info
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