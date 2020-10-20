1 IRR 兌 XPF

XE 貨幣轉換器
IRR
XPF
|1 IRR
|0.00261011 XPF
|5 IRR
|0.0130505 XPF
|10 IRR
|0.0261011 XPF
|25 IRR
|0.0652527 XPF
|50 IRR
|0.130505 XPF
|100 IRR
|0.261011 XPF
|500 IRR
|1.30505 XPF
|1,000 IRR
|2.61011 XPF
|5,000 IRR
|13.0505 XPF
|10,000 IRR
|26.1011 XPF
1 IRR = 0 XPF
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0026562
|0.0026843
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0025822
|0.0025822
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0026285
|0.0026363
波動率
|0.42%
|0.60%
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