1 IRR 兌 XPD

XE 貨幣轉換器
IRR
XPD
|1 IRR
|0.0000000231449 XPD
|5 IRR
|0.000000115725 XPD
|10 IRR
|0.000000231449 XPD
|25 IRR
|0.000000578623 XPD
|50 IRR
|0.00000115725 XPD
|100 IRR
|0.00000231449 XPD
|500 IRR
|0.0000115725 XPD
|1,000 IRR
|0.0000231449 XPD
|5,000 IRR
|0.000115725 XPD
|10,000 IRR
|0.000231449 XPD
1 IRR = 0 XPD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.000000026600
|0.000000026600
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.000000023300
|0.000000021600
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.000000025300
|0.000000024600
波動率
|2.56%
|2.90%
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