1 IRR 兌 XDR

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伊朗里亞爾 兌換為 國際貨幣基金組織特別提款權 最近更新時間：Jul 3, 2024, 17:39 UTC

將 伊朗里亞爾 轉換為 國際貨幣基金組織特別提款權

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1 IRR0.0000179019 XDR
5 IRR0.0000895097 XDR
10 IRR0.000179019 XDR
25 IRR0.000447548 XDR
50 IRR0.000895097 XDR
100 IRR0.00179019 XDR
500 IRR0.00895097 XDR
1,000 IRR0.0179019 XDR
5,000 IRR0.0895097 XDR
10,000 IRR0.179019 XDR

將 國際貨幣基金組織特別提款權 轉換為 伊朗里亞爾

xdr
XDR
irr
IRR
1 XDR55,859.9 IRR
5 XDR279,299 IRR
10 XDR558,599 IRR
25 XDR1,396,500 IRR
50 XDR2,792,990 IRR
100 XDR5,585,990 IRR
500 XDR27,929,900 IRR
1,000 XDR55,859,900 IRR
5,000 XDR279,299,000 IRR
10,000 XDR558,599,000 IRR

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1 IRR = 0 XDR

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1 伊朗里亞爾 兌換為 國際貨幣基金組織特別提款權 統計資料

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低位
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平均
0.0000179620.000018014
波動率
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