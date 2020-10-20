1 IRR 兌 XCD

XE 貨幣轉換器
IRR
XCD
|1 IRR
|0.0000637204 XCD
|5 IRR
|0.000318602 XCD
|10 IRR
|0.000637204 XCD
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|0.00159301 XCD
|50 IRR
|0.00318602 XCD
|100 IRR
|0.00637204 XCD
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|1,000 IRR
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|5,000 IRR
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1 IRR = 0 XCD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.000064282
|0.000064716
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.000063551
|0.000063551
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.000064012
|0.000064248
波動率
|0.31%
|0.45%
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