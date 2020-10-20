1 IRR 兌 XAU

XE 貨幣轉換器
IRR
XAU
|1 IRR
|0.0000000100149 XAU
|5 IRR
|0.0000000500744 XAU
|10 IRR
|0.000000100149 XAU
|25 IRR
|0.000000250372 XAU
|50 IRR
|0.000000500744 XAU
|100 IRR
|0.00000100149 XAU
|500 IRR
|0.00000500744 XAU
|1,000 IRR
|0.0000100149 XAU
|5,000 IRR
|0.0000500744 XAU
|10,000 IRR
|0.000100149 XAU
1 IRR = 0 XAU
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.000000010400
|0.000000010400
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.000000010000
|0.0000000099000
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.000000010200
|0.000000010200
波動率
|1.02%
|1.06%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 伊朗里亞爾 匯率是 IRR 兌換 USD 匯率。 Iranian Rials 的貨幣代碼為 IRR。 貨幣符號為 ﷼。More 伊朗里亞爾 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 黃金安士 匯率是 XAU 兌換 USD 匯率。 Gold Ounces 的貨幣代碼為 XAU。More 黃金安士 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings