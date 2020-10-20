1 IRR 兌 XAG

XE 貨幣轉換器
IRR
XAG
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|10 IRR
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1 IRR = 0 XAG
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.00000082220
|0.00000090480
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.00000074540
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.00000080180
|0.00000082350
波動率
|2.22%
|2.02%
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