1 IRR 兌 VUV

XE 貨幣轉換器
IRR
VUV
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|5 IRR
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|0.0282762 VUV
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1 IRR = 0 VUV
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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|0.0029323
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0028291
|0.0028524
波動率
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