1 IRR 兌 VEF

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1

1 伊朗里亞爾 =

85.841607 委內瑞拉玻利瓦爾

1 VEF = 0.0116494 IRR

VEF 替換為 VES

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
伊朗里亞爾 兌換為 委內瑞拉玻利瓦爾 最近更新時間：Jul 3, 2024, 23:04 UTC

將 伊朗里亞爾 轉換為 委內瑞拉玻利瓦爾

irr
IRR
vef
VEF
1 IRR85.8416 VEF
5 IRR429.208 VEF
10 IRR858.416 VEF
25 IRR2,146.04 VEF
50 IRR4,292.08 VEF
100 IRR8,584.16 VEF
500 IRR42,920.8 VEF
1,000 IRR85,841.6 VEF
5,000 IRR429,208 VEF
10,000 IRR858,416 VEF

將 委內瑞拉玻利瓦爾 轉換為 伊朗里亞爾

vef
VEF
irr
IRR
1 VEF0.0116494 IRR
5 VEF0.0582468 IRR
10 VEF0.116494 IRR
25 VEF0.291234 IRR
50 VEF0.582468 IRR
100 VEF1.16494 IRR
500 VEF5.82468 IRR
1,000 VEF11.6494 IRR
5,000 VEF58.2468 IRR
10,000 VEF116.494 IRR

IRR 兌換 VEF 圖表

1 IRR = 0 VEF

檢視完整圖表

1 伊朗里亞爾 兌換為 委內瑞拉玻利瓦爾 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
87.77387.773
低位
85.79485.149
平均
86.27386.565
波動率
0.56%0.53%

貨幣資訊

irr

IRR - 伊朗里亞爾

我們的貨幣排名顯示最熱門的 伊朗里亞爾 匯率是 IRR 兌換 USD 匯率。 Iranian Rials 的貨幣代碼為 IRR。 貨幣符號為 ﷼。

More 伊朗里亞爾 info
vef

VEF - 委內瑞拉玻利瓦爾

我們的貨幣排名顯示最熱門的 委內瑞拉玻利瓦爾 匯率是 VEF 兌換 USD 匯率。 Venezuelan Bolívares 的貨幣代碼為 VEF。 貨幣符號為 Bs。

More 委內瑞拉玻利瓦爾 info

熱門 伊朗里亞爾 (IRR) 貨幣配對

usd

將 IRR 轉換為 USD

eur

將 IRR 轉換為 EUR

gbp

將 IRR 轉換為 GBP

jpy

將 IRR 轉換為 JPY

cad

將 IRR 轉換為 CAD

aud

將 IRR 轉換為 AUD

chf

將 IRR 轉換為 CHF

cny

將 IRR 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 11300 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings