1 IRR 兌 VEF

XE 貨幣轉換器
IRR
VEF
|1 IRR
|85.8416 VEF
|5 IRR
|429.208 VEF
|10 IRR
|858.416 VEF
|25 IRR
|2,146.04 VEF
|50 IRR
|4,292.08 VEF
|100 IRR
|8,584.16 VEF
|500 IRR
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|1,000 IRR
|85,841.6 VEF
|5,000 IRR
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|10,000 IRR
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1 IRR = 0 VEF
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|87.773
|87.773
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|85.794
|85.149
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|86.273
|86.565
波動率
|0.56%
|0.53%
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