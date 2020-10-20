1 IRR 兌 VEB

XE 貨幣轉換器
IRR
VEB
|1 IRR
|85,859.3 VEB
|5 IRR
|429,297 VEB
|10 IRR
|858,593 VEB
|25 IRR
|2,146,480 VEB
|50 IRR
|4,292,970 VEB
|100 IRR
|8,585,930 VEB
|500 IRR
|42,929,700 VEB
|1,000 IRR
|85,859,300 VEB
|5,000 IRR
|429,297,000 VEB
|10,000 IRR
|858,593,000 VEB
1 IRR = 0 VEB
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|87.773
|87.773
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|85.794
|85.149
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|86.275
|86.567
波動率
|0.57%
|0.54%
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