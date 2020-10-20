1 IRR 兌 TTD

XE 貨幣轉換器
IRR
TTD
|1 IRR
|0.000159616 TTD
|5 IRR
|0.000798081 TTD
|10 IRR
|0.00159616 TTD
|25 IRR
|0.0039904 TTD
|50 IRR
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|100 IRR
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|1,000 IRR
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|1.59616 TTD
1 IRR = 0 TTD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.00016216
|0.00016348
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.00015970
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平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.00016073
|0.00016133
波動率
|0.39%
|0.53%
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