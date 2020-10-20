1 IRR 兌 SZL

XE 貨幣轉換器
IRR
SZL
|1 IRR
|0.000434328 SZL
|5 IRR
|0.00217164 SZL
|10 IRR
|0.00434328 SZL
|25 IRR
|0.0108582 SZL
|50 IRR
|0.0217164 SZL
|100 IRR
|0.0434328 SZL
|500 IRR
|0.217164 SZL
|1,000 IRR
|0.434328 SZL
|5,000 IRR
|2.17164 SZL
|10,000 IRR
|4.34328 SZL
1 IRR = 0 SZL
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.00044975
|0.00045954
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.00042563
|0.00042563
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.00043588
|0.00044127
波動率
|0.92%
|0.87%
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