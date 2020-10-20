1 IRR 兌 SYP

XE 貨幣轉換器
IRR
SYP
|1 IRR
|0.306594 SYP
|5 IRR
|1.53297 SYP
|10 IRR
|3.06594 SYP
|25 IRR
|7.66484 SYP
|50 IRR
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|100 IRR
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1 IRR = 0 SYP
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.30954
|0.31156
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.30581
|0.30581
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.30797
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波動率
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