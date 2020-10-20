1 IRR 兌 SRG

XE 貨幣轉換器
IRR
SRG
|1 IRR
|0.72193 SRG
|5 IRR
|3.60965 SRG
|10 IRR
|7.2193 SRG
|25 IRR
|18.0483 SRG
|50 IRR
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1 IRR = 0 SRG
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.00076681
|0.00083295
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.00072161
|0.00072161
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.00074358
|0.00078015
波動率
|1.66%
|1.87%
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