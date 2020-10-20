1 IRR 兌 SRG

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伊朗里亞爾 兌換為 Surinamese Guilder 最近更新時間：Jul 4, 2024, 00:13 UTC

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1 SRG1.38517 IRR
5 SRG6.92587 IRR
10 SRG13.8517 IRR
25 SRG34.6294 IRR
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1,000 SRG1,385.17 IRR
5,000 SRG6,925.87 IRR
10,000 SRG13,851.7 IRR

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0.000721610.00072161
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波動率
1.66%1.87%

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