1 IRR 兌 SOS

XE 貨幣轉換器
IRR
SOS
|1 IRR
|0.0134355 SOS
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1 IRR = 0 SOS
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.013418
|0.013418
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
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波動率
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