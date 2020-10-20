1 IRR 兌 SEK

XE 貨幣轉換器
IRR
SEK
|1 IRR
|0.000247547 SEK
|5 IRR
|0.00123774 SEK
|10 IRR
|0.00247547 SEK
|25 IRR
|0.00618868 SEK
|50 IRR
|0.0123774 SEK
|100 IRR
|0.0247547 SEK
|500 IRR
|0.123774 SEK
|1,000 IRR
|0.247547 SEK
|5,000 IRR
|1.23774 SEK
|10,000 IRR
|2.47547 SEK
1 IRR = 0 SEK
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.00025239
|0.00026268
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.00024565
|0.00024565
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.00024908
|0.00025426
波動率
|0.69%
|0.80%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 伊朗里亞爾 匯率是 IRR 兌換 USD 匯率。 Iranian Rials 的貨幣代碼為 IRR。 貨幣符號為 ﷼。More 伊朗里亞爾 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 瑞典克朗 匯率是 SEK 兌換 USD 匯率。 Swedish Kronor 的貨幣代碼為 SEK。 貨幣符號為 kr。More 瑞典克朗 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings