1 IRR 兌 SDD

XE 貨幣轉換器
IRR
SDD
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|1.41763 SDD
|5 IRR
|7.08813 SDD
|10 IRR
|14.1763 SDD
|25 IRR
|35.4406 SDD
|50 IRR
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1 IRR = 0 SDD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.014287
|0.014401
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.013827
|0.013663
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.014084
|0.014129
波動率
|1.15%
|1.07%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 伊朗里亞爾 匯率是 IRR 兌換 USD 匯率。 Iranian Rials 的貨幣代碼為 IRR。 貨幣符號為 ﷼。More 伊朗里亞爾 info
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