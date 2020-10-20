1 IRR 兌 SBD

XE 貨幣轉換器
IRR
SBD
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|0.000196083 SBD
|5 IRR
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|10 IRR
|0.00196083 SBD
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|50 IRR
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|100 IRR
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1 IRR = 0 SBD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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|0.00020177
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.00019502
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平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
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|0.00019818
波動率
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|0.87%
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