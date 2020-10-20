1 IRR 兌 SAR

XE 貨幣轉換器
IRR
SAR
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|0.0000883595 SAR
|5 IRR
|0.000441797 SAR
|10 IRR
|0.000883595 SAR
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|0.00220899 SAR
|50 IRR
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|100 IRR
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1 IRR = 0 SAR
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.000089280
|0.000089861
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.000088206
|0.000088206
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.000088855
|0.000089187
波動率
|0.34%
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