1 IRR 兌 RWF

XE 貨幣轉換器
IRR
RWF
|1 IRR
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|5 IRR
|0.154529 RWF
|10 IRR
|0.309058 RWF
|25 IRR
|0.772646 RWF
|50 IRR
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|100 IRR
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1 IRR = 0 RWF
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.031438
|0.031438
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.030509
|0.030360
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.031059
|0.030920
波動率
|0.44%
|0.61%
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