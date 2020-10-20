1 IRR 兌 PKR

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伊朗里亞爾 兌換為 巴基斯坦盧比 最近更新時間：Jul 3, 2024, 19:34 UTC

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1 PKR152.073 IRR
5 PKR760.367 IRR
10 PKR1,520.73 IRR
25 PKR3,801.84 IRR
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100 PKR15,207.3 IRR
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1,000 PKR152,073 IRR
5,000 PKR760,367 IRR
10,000 PKR1,520,730 IRR

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