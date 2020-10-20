1 IRR 兌 NOK

XE 貨幣轉換器
IRR
NOK
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|0.000248887 NOK
|5 IRR
|0.00124444 NOK
|10 IRR
|0.00248887 NOK
|25 IRR
|0.00622218 NOK
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|100 IRR
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|1,000 IRR
|0.248887 NOK
|5,000 IRR
|1.24444 NOK
|10,000 IRR
|2.48887 NOK
1 IRR = 0 NOK
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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|0.00026503
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.00024665
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
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|0.00025567
波動率
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