1 IRR 兌 MZM

XE 貨幣轉換器
IRR
MZM
|1 IRR
|1.50564 MZM
|5 IRR
|7.5282 MZM
|10 IRR
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|25 IRR
|37.641 MZM
|50 IRR
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|100 IRR
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1 IRR = 0 MZM
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0015172
|0.0015364
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0015006
|0.0015006
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0015092
|0.0015165
波動率
|0.38%
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