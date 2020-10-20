1 IRR 兌 MXN

XE 貨幣轉換器
IRR
MXN
|1 IRR
|0.00042883 MXN
|5 IRR
|0.00214415 MXN
|10 IRR
|0.0042883 MXN
|25 IRR
|0.0107208 MXN
|50 IRR
|0.0214415 MXN
|100 IRR
|0.042883 MXN
|500 IRR
|0.214415 MXN
|1,000 IRR
|0.42883 MXN
|5,000 IRR
|2.14415 MXN
|10,000 IRR
|4.2883 MXN
1 IRR = 0 MXN
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.00044440
|0.00044440
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.00039929
|0.00038588
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.00043209
|0.00041137
波動率
|1.37%
|1.01%
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