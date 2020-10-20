1 IRR 兌 MOP

XE 貨幣轉換器
IRR
MOP
|1 IRR
|0.000189676 MOP
|5 IRR
|0.000948381 MOP
|10 IRR
|0.00189676 MOP
|25 IRR
|0.00474191 MOP
|50 IRR
|0.00948381 MOP
|100 IRR
|0.0189676 MOP
|500 IRR
|0.0948381 MOP
|1,000 IRR
|0.189676 MOP
|5,000 IRR
|0.948381 MOP
|10,000 IRR
|1.89676 MOP
1 IRR = 0 MOP
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.00019156
|0.00019328
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.00018945
|0.00018945
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.00019062
|0.00019150
波動率
|0.35%
|0.47%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 伊朗里亞爾 匯率是 IRR 兌換 USD 匯率。 Iranian Rials 的貨幣代碼為 IRR。 貨幣符號為 ﷼。More 伊朗里亞爾 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 澳門幣（帕塔卡） 匯率是 MOP 兌換 USD 匯率。 Macau Patacas 的貨幣代碼為 MOP。 貨幣符號為 MOP$。More 澳門幣（帕塔卡） info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings