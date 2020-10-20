1 IRR 兌 MNT

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1

1 伊朗里亞爾 =

0.080174916 蒙古圖格里克

1 MNT = 12.4727 IRR

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
伊朗里亞爾 兌換為 蒙古圖格里克 最近更新時間：Jul 3, 2024, 19:08 UTC

將 伊朗里亞爾 轉換為 蒙古圖格里克

irr
IRR
mnt
MNT
1 IRR0.0801749 MNT
5 IRR0.400875 MNT
10 IRR0.801749 MNT
25 IRR2.00437 MNT
50 IRR4.00875 MNT
100 IRR8.01749 MNT
500 IRR40.0875 MNT
1,000 IRR80.1749 MNT
5,000 IRR400.875 MNT
10,000 IRR801.749 MNT

將 蒙古圖格里克 轉換為 伊朗里亞爾

mnt
MNT
irr
IRR
1 MNT12.4727 IRR
5 MNT62.3636 IRR
10 MNT124.727 IRR
25 MNT311.818 IRR
50 MNT623.636 IRR
100 MNT1,247.27 IRR
500 MNT6,236.36 IRR
1,000 MNT12,472.7 IRR
5,000 MNT62,363.6 IRR
10,000 MNT124,727 IRR

IRR 兌換 MNT 圖表

1 IRR = 0 MNT

檢視完整圖表

1 伊朗里亞爾 兌換為 蒙古圖格里克 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
0.0808900.081356
低位
0.0798960.079896
平均
0.0804590.080699
波動率
0.25%0.50%

貨幣資訊

irr

IRR - 伊朗里亞爾

我們的貨幣排名顯示最熱門的 伊朗里亞爾 匯率是 IRR 兌換 USD 匯率。 Iranian Rials 的貨幣代碼為 IRR。 貨幣符號為 ﷼。

More 伊朗里亞爾 info
mnt

MNT - 蒙古圖格里克

我們的貨幣排名顯示最熱門的 蒙古圖格里克 匯率是 MNT 兌換 USD 匯率。 Mongolian Tugriks 的貨幣代碼為 MNT。 貨幣符號為 ₮。

More 蒙古圖格里克 info

熱門 伊朗里亞爾 (IRR) 貨幣配對

usd

將 IRR 轉換為 USD

eur

將 IRR 轉換為 EUR

gbp

將 IRR 轉換為 GBP

jpy

將 IRR 轉換為 JPY

cad

將 IRR 轉換為 CAD

aud

將 IRR 轉換為 AUD

chf

將 IRR 轉換為 CHF

cny

將 IRR 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 11300 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings