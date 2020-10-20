1 IRR 兌 MMK

XE 貨幣轉換器
IRR
MMK
|1 IRR
|0.0494788 MMK
|5 IRR
|0.247394 MMK
|10 IRR
|0.494788 MMK
|25 IRR
|1.23697 MMK
|50 IRR
|2.47394 MMK
|100 IRR
|4.94788 MMK
|500 IRR
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|1,000 IRR
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1 IRR = 0 MMK
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.049901
|0.050324
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.049447
|0.049405
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.049721
|0.049905
波動率
|0.30%
|0.45%
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