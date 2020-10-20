1 IRR 兌 MDL

XE 貨幣轉換器
IRR
MDL
|1 IRR
|0.000421165 MDL
|5 IRR
|0.00210582 MDL
|10 IRR
|0.00421165 MDL
|25 IRR
|0.0105291 MDL
|50 IRR
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|100 IRR
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|500 IRR
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|1,000 IRR
|0.421165 MDL
|5,000 IRR
|2.10582 MDL
|10,000 IRR
|4.21165 MDL
1 IRR = 0 MDL
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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|0.00042745
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.00042124
|0.00042159
波動率
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