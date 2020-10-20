1 IRR 兌 MAD

XE 貨幣轉換器
IRR
MAD
|1 IRR
|0.000234451 MAD
|5 IRR
|0.00117225 MAD
|10 IRR
|0.00234451 MAD
|25 IRR
|0.00586127 MAD
|50 IRR
|0.0117225 MAD
|100 IRR
|0.0234451 MAD
|500 IRR
|0.117225 MAD
|1,000 IRR
|0.234451 MAD
|5,000 IRR
|1.17225 MAD
|10,000 IRR
|2.34451 MAD
1 IRR = 0 MAD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.00023801
|0.00024315
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.00023414
|0.00023414
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.00023582
|0.00023806
波動率
|0.39%
|0.54%
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