1 IRR 兌 LRD

XE 貨幣轉換器
IRR
LRD
|1 IRR
|0.00458684 LRD
|5 IRR
|0.0229342 LRD
|10 IRR
|0.0458684 LRD
|25 IRR
|0.114671 LRD
|50 IRR
|0.229342 LRD
|100 IRR
|0.458684 LRD
|500 IRR
|2.29342 LRD
|1,000 IRR
|4.58684 LRD
|5,000 IRR
|22.9342 LRD
|10,000 IRR
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1 IRR = 0 LRD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0046320
|0.0046390
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0045584
|0.0045517
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0046012
|0.0046048
波動率
|0.40%
|0.51%
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