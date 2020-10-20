1 IRR 兌 LBP

XE 貨幣轉換器
IRR
LBP
|1 IRR
|2.15213 LBP
|5 IRR
|10.7606 LBP
|10 IRR
|21.5213 LBP
|25 IRR
|53.8031 LBP
|50 IRR
|107.606 LBP
|100 IRR
|215.213 LBP
|500 IRR
|1,076.06 LBP
|1,000 IRR
|2,152.13 LBP
|5,000 IRR
|10,760.6 LBP
|10,000 IRR
|21,521.3 LBP
1 IRR = 0 LBP
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|2.1751
|2.2044
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|2.1266
|2.1266
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|2.1511
|2.1613
波動率
|0.82%
|1.15%
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