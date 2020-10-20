1 IRR 兌 LBP

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伊朗里亞爾 兌換為 黎巴嫩鎊 最近更新時間：Jul 3, 2024, 20:44 UTC

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1 IRR2.15213 LBP
5 IRR10.7606 LBP
10 IRR21.5213 LBP
25 IRR53.8031 LBP
50 IRR107.606 LBP
100 IRR215.213 LBP
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1,000 IRR2,152.13 LBP
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lbp
LBP
irr
IRR
1 LBP0.464657 IRR
5 LBP2.32328 IRR
10 LBP4.64657 IRR
25 LBP11.6164 IRR
50 LBP23.2328 IRR
100 LBP46.4657 IRR
500 LBP232.328 IRR
1,000 LBP464.657 IRR
5,000 LBP2,323.28 IRR
10,000 LBP4,646.57 IRR

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