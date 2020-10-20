1 IRR 兌 KYD

XE 貨幣轉換器
IRR
KYD
|1 IRR
|0.0000193512 KYD
|5 IRR
|0.0000967558 KYD
|10 IRR
|0.000193512 KYD
|25 IRR
|0.000483779 KYD
|50 IRR
|0.000967558 KYD
|100 IRR
|0.00193512 KYD
|500 IRR
|0.00967558 KYD
|1,000 IRR
|0.0193512 KYD
|5,000 IRR
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|10,000 IRR
|0.193512 KYD
1 IRR = 0 KYD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.000019523
|0.000019662
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.000019329
|0.000019329
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.000019456
|0.000019526
波動率
|0.26%
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