1 IRR 兌 KWD

XE 貨幣轉換器
IRR
KWD
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|5 IRR
|0.0000361352 KWD
|10 IRR
|0.0000722704 KWD
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|50 IRR
|0.000361352 KWD
|100 IRR
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|500 IRR
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|5,000 IRR
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1 IRR = 0 KWD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0000073258
|0.0000073751
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0000072117
|0.0000072117
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0000072677
|0.0000073094
波動率
|0.39%
|0.50%
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