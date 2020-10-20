1 IRR 兌 JOD

XE 貨幣轉換器
IRR
JOD
|1 IRR
|0.0000167062 JOD
|5 IRR
|0.0000835308 JOD
|10 IRR
|0.000167062 JOD
|25 IRR
|0.000417654 JOD
|50 IRR
|0.000835308 JOD
|100 IRR
|0.00167062 JOD
|500 IRR
|0.00835308 JOD
|1,000 IRR
|0.0167062 JOD
|5,000 IRR
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|10,000 IRR
|0.167062 JOD
1 IRR = 0 JOD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.000016880
|0.000016990
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.000016677
|0.000016677
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.000016800
|0.000016862
波動率
|0.34%
|0.47%
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