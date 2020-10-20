1 IRR 兌 JMD

XE 貨幣轉換器
IRR
JMD
|1 IRR
|0.00368049 JMD
|5 IRR
|0.0184025 JMD
|10 IRR
|0.0368049 JMD
|25 IRR
|0.0920124 JMD
|50 IRR
|0.184025 JMD
|100 IRR
|0.368049 JMD
|500 IRR
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|1,000 IRR
|3.68049 JMD
|5,000 IRR
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1 IRR = 0 JMD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0037064
|0.0037564
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0036632
|0.0036355
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0036884
|0.0037014
波動率
|0.30%
|0.46%
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